在金馬獎頒獎典禮圓滿完成後，2021年娛樂界的盛事三大獎項：金曲獎、金鐘獎、金馬獎，在疫情的衝擊下劃下完美句點，相較於過去三金頒獎典禮，因為眾星雲集，又有大咖表演，都是觀眾所期待的，今年的三金頒獎典禮更重視的是參與盛會的娛樂界人有沒有被尊重跟重視，因此，表演節目橋段不少都調整，使得觀眾朋友忍不住在網上喊「冷」。

粉絲關注偶像 金曲32人氣最高 金馬58討論度最低

到底三金是不是表演變冷了？透過『KEYPO大數據關鍵引擎』的數據來分析，今年的三金彼此網路聲量比一比，看看人氣，從數據很明顯地看出金曲32，不論是歌后田馥甄、歌王蛋堡，或是表演者青峰等都是粉絲數極高的偶像歌手，成為三金頒獎典禮中網路聲量最高的。

三金頒獎典禮人氣次高的是金鐘獎，今年金鐘獎節目主持人競爭激烈，任立渝這位很多人從小看到大的氣象主播獲得終身成就獎，也是收視高峰，在網路上擁有高人氣的炎亞綸和sandy、唐綺陽得主持人獎節目也是粉絲關注的焦點，橋段的安排上最後以youtuber出身的主持人視網膜喝香菜汁以網路直播的方式收尾，是懂得社群互動力的節目橋段安排。

再來就是11月27日圓滿落幕的金馬獎，今年因為疫情的關係電影院無法開放，使得今年入圍的影片不論是『瀑布』、『詭扯』、『濁水漂流』不少都上映沒多久，或是正在上映中，不少網友反應對電影無感，人氣最高的莫過於去年高票房超過4億元的『當男人戀愛時』可惜包括高呼聲的邱澤都沒有獲獎，因此，相對的討論度不如今年的金曲或是金鐘獎高。

分析說明：

本研究資料由以下大數據觀測系統提供，統計時間範圍為2021年08月21日至2021年11月28日。

●《KEYPO大數據關鍵引擎》系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

※本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

*註 網路聲量：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。