一名網友發文表示，朋友堪稱人生勝利組，但因為工作操勞，導致身體不堪負荷，打算賣掉竹北的房子，帶著三千萬的存款到別的地方居住，提前享受退休生活，但現今物價大漲，又擔心存款不夠用，因此無法下定決心。對此，不少網友留言提供意見，也不忍表示，這種條件還是退休好，畢竟健康第一。

原PO在臉書社團《新竹爆料公社》透露，朋友現年52歲，是名科技業工程師，目前存款有3千萬，且與老婆兩人在竹北有間無貸款房子，可以算是人生勝利組。

但原PO表示，近期友人因為工作因素導致身體不堪負荷，考慮退休，跑來向原PO詢問意見。他轉述朋友說法，表示物價飆高，考慮賣掉竹北房子改去別的縣市生活，但因為早已習慣竹北的生活與步調，讓他猶豫不決。

對此，原PO發文求解，「三千萬退休金在竹北生活可退休嗎？」不少網友留言表示，把房子出租是不錯的選擇，「不用賣，用定存配息去繳房貸跟生活開銷，依然可以在喜歡的竹北生活養身體」、「房租應該比定存更有價」、「建議把原本的租人，因為退休之後沒有薪資了，至少還有租金加減收，然後另外買一間大樓兩房大坪數的，兩人生活三千萬也可以過到老」。

也有不少網友相當心疼原PO的朋友，認為身體顧好更重要，「有這種條件還是退休吧，畢竟健康第一啊」、「身體平安健康就好，所有事情其次」、「年過半百，擁3000萬存款，竹北有房、無貸款、結婚無子，你需要的是人生，而不是工作」、「人生勝利組了，平凡生活都夠了」。