大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，重創她的形象和演藝事業，范冰冰沉寂一段時間後，近來她也積極拚復出，不過范冰冰日前卻無端被爆秘密生子，對此，范冰冰則在昨（27日）打卡曬出遊照，用行動證明撇懷孕謠言。

范冰冰日前無端被爆在南京某醫院秘密生子，對此，范冰冰工作室隨即駁斥傳言，而范冰冰昨則在微博打卡、曬出一系列出遊照，並發文：「西安，開心的呀！好吃的怎麼那麼那麼多呢？不想走呀！泡饃！味道絕美！」照片中，范冰冰雖然身穿寬鬆衣物，但仍藏不住她纖瘦四肢，同時，范冰冰還活潑地從台階往下跳、抱住友人，靈活舉動也向外界撇清她懷孕生子的傳言。

范冰冰微博全文。（圖／取材自范冰冰微博）

其實，范冰冰近來頻被傳懷孕、甚至祕密結婚，看到自己屢屢被瞎傳懷孕，范冰冰日前還無奈表示「是誰在詆毀我！」不失幽默地出面闢謠，至於，范冰冰日前則被微博博主指和李晨結婚過、後來又離婚，對此，范冰冰工作室則留言：「您所發布的這條微博中，所涉及到關於范冰冰女士的新聞內容純屬捏造，不屬實，希望您將不實內容予以刪除」，而該博主事後則把發文刪除。

范冰冰雖然感情和私人生活屢次成為話題，不過她仍積極交出演藝作品，范冰冰參與的動作新片《355：諜影特攻》也在日前公布預告，范冰冰飾演神秘的MSS探員，而范冰冰昨也曬出電影海報，直呼：「期待，355」。