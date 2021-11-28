其陽（3564）董事長李昌鴻表示，為了開啟其陽第三個十年發展計畫，今年重組公司資源，購置新企業總部並制定產品策略發展方向，未來將專注於高階網路安全硬體平台的開發與銷售；2021年美國、歐洲、亞洲在接單量與接案量也同步成長，預計2022年將會是豐收的一年。2021年在全球疫情依舊嚴峻的狀況下，遠端及在家的工作型態大大推升網路流量以及更大量的敏感數據傳送，而相對應的電腦病毒與駭客攻擊也層出不窮，其陽多年來在網路安全硬體平台的耕耘也在今年反映出豐碩的成果，隨著市場需求增加同步成長。目前進行中的5G專案預估在明年第一季隨著Intel在MWC發表新的晶片組後，可以逐步放量出貨。

其陽2021年前三季合併營收為新台幣13.17億元，每股盈餘0.38元。第三季合併營收為新台幣6.2億元，較第二季成長66.4％，較去年同期成長50.6％。前三季毛利率24％，年減2.1％，受到上游缺料、漲價的遞延效應影響，毛利率預計將在明年逐步回升。