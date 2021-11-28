日本男偶像搖籃「傑尼斯」在1995年推出的天團「V6」，在不久前的11月1日正式宣告解散，而此前其實團員們早已開始個人solo活動，因此解散後都仍正常在演藝圈發展，影響不大，其中，森田剛在解散同時也離開了傑尼斯事務所，被發現隔天馬上有大動作，甚至改了姓氏。

據日媒《女性自身》報導，天團V6宣告解散，森田剛也與傑尼斯解約，就在隔天，他與老婆宮澤理惠共同發表成立新事務所「MOSS」，而公司的董事名為「宮澤剛」，證實就是森田剛本人，代表他與宮澤理惠的婚姻，是由他當入贅女婿，而這並非日本社會多數男性會做出的選擇。

森田剛在2016年出演大師蜷川幸雄的舞台劇，跟宮澤理惠合作，兩人相識並相戀，女方不但大他6歲，且有過一段婚姻，跟前夫生的女兒已經12歲，但森田剛毫不在意宮澤理惠的過往，堅持這段姊弟戀，並於2018年宣布結婚。

在結婚時兩人發表了共同聲明，表示他們決定要成為家人互相支持、砥礪，一同經歷往後的各個重要時刻，而森田剛受訪時更表示，對於未來的人生規劃，「於公於私都要追隨我的妻子」。

事實上森田剛自從跟宮澤理惠交往後，不但對她愛護有加，也主動與她的女兒相處，孩子很喜歡他，早就把他當成一家人，外界對於森田剛選擇「冠妻姓」， 認為這是他體貼暖心的表現，因為這樣，宮澤理惠跟女兒就不用改姓，能免去更動的麻煩，而實際上一家人的生活不會因為他入贅而有所影響，被讚真的是100分的好老公。