四大公投案將於12月18日舉行投票，朝野各黨卯足全力宣傳理念。前立委孫大千今（28）日在臉書批評，蔡英文不斷重複低級的謊言來催眠自己、洗腦人民。
孫大千指出，按照蔡英文的邏輯，台灣人民要犧牲藻礁，才能夠向前走，否則就是倒退嚕，這和全球捍衛自然資產的普世價值完全是背道而馳；而成為藻礁生態系的世紀殺手，台灣人民要怎麼樣向前走呢？同樣的，若按照蔡英文的邏輯，台灣人民要吃萊豬才能夠向前走，否則就是倒退嚕，但要台灣人民吃台灣豬都不吃的東西，是一位國家元首做的出來的事嗎？沒有了身體健康，台灣人民要怎麼樣向前走呢？
另外，孫大千也提到，按照蔡英文的邏輯，公投必須和大選脫鉤台灣才能向前走，那剝奪了台灣人民針對重大政策創制和複決的權力，只能任憑專制政府為所欲為，台灣人民要怎麼樣向前走呢？
孫大千質疑，所以台灣的向前走要建立在滅絕全球希望熱點、硬逼人民吞萊豬，以及沒收人民的憲法權利之上嗎？這樣的代價會不會太大了一點？這樣的鬼話蔡英文都說的出來嗎？
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