台北1名喜歡收養流浪貓狗的女子小芳（化名）去年在結識1名外國女子，對方某日託人送給她5個盆栽，她將盆栽放在陽台後意外發現不少貓狗吃下葉子後情緒變得穩定、不吠叫，她一查得知盆栽是大麻，仍決定私下種植分株並餵食給動物，法院事後認為她並無販售，僅製造，惡性並非重大，最後輕判2年8月。

判決書指出，小芳早年在加拿大留學時曾接觸過大麻，去年3月她與丈夫到墾丁遊玩，結識不少外國人，其中1名英國女子更是與她投緣，該名女子隔月託人送給她5個盆栽，她將盆栽放在陽台後，本身就收留不少流浪動物的她發現，許多貓狗胡亂咬下該盆栽的葉子後，原本情緒不穩定、亂吠叫的情形都改善，變得安靜乖順，一查才得知該盆栽竟是大麻葉。

小芳為了讓貓狗們情緒穩定，決定在自家培育大麻，透過網路購物買了棚架、植物生長燈及營養劑、培養土等，讓原本5盆的大麻變成10盆，並不斷烘乾葉子以供動物食用；警方在網路發現她購買的物品很可疑，持票搜索後果然發現大麻植株與大麻葉；小芳在偵訊時坦承為了緩和動物情緒才會種植。

檢方查證小芳與丈夫的金流，並無發現販售大麻的紀錄，依製造毒品涉犯《毒品危害防制條例》起訴；法官認為小芳製造量不大，犯罪情節與大規模跨國製毒者不能相提並論，惡性並非重大不赦，即使科以最低度刑有期徒刑仍嫌過重，，因此依《刑法》第59條規定，輕判2年8月。

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