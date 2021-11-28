新車「叫不醒」女駕駛超無助 警一個動作神逆轉

台中1名單姓女駕駛日前從便利商店要返家時，發現愛車啟動鍵沒有反應，怎樣都按都「叫不醒」，因車子剛買不久還不太熟悉，一時之間不知該如何是好，幸好此時遇到巡邏經過的員警，上前關心後協助查看車輛狀況，沒幾秒鐘就聽見車輛啟動聲，而單女得知愛車發不動的真相，也覺得好糗。

台中市政府警察局第三分局正義派出所所長廖俊賔、警員盧建明日前晚間19時許巡經南區學府路附近的超商時，發現超商前有名女子一會兒上車一會兒下車，神色緊張卻遲遲沒有離去，員警見狀上前關心，這名單姓女駕駛一臉尷尬表示，自己的車子不知何故突然故障，怎樣都無法發動，她也不知該如何是好，便想先「等一下」，說不定待會車子就能發動了。

員警為了儘速排除故障車，讓周邊交通恢復順暢，主動表示要幫忙看看哪裡出了問題，單女遞交車鑰匙時，擔心員警對於一鍵啟動的智能汽車不熟悉，特地提醒該車不需鑰匙即可發動。員警一開始按正常程序發動車輛也毫無反應，然過沒幾秒就出現戲劇化的逆轉，單女聽見車輛的發動聲，驚呼：「為什麼你可以！」

原來單姓女駕駛解鎖進入車內後，不小心誤觸鑰匙將車輛上鎖，導致防盜裝置啟動，才會怎樣都無法發動，經警方解鎖後，車子隨即能夠正常發動。她也不好意思的表示，這輛車子才添購沒多久，自己又比較少開車，對於車子的性能不太熟悉，非常感謝警方的協助，更直呼真是為她上了一課！

警方呼籲，民眾駕駛車輛前，務必熟悉車輛基本操作，出門前應做行前檢查，下車熄火時也記得檢查車燈是否關閉，並定時進廠維修保養，如果車輛行駛過程中拋錨，務必保持冷靜，讓車輛滑行至路旁不妨礙交通處，若無法移動，也請開啟雙黃燈並在故障車輛後方適當距離放置警告標誌，以警告來車避免發生追撞。