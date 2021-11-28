荷蘭衛生當局今天表示，從南非飛抵阿姆斯特丹的2架航班中，61名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性的旅客中，據信至少「有一部分人」感染的是新的Omicron變異株。

路透社報導，荷蘭為預防Omicron入侵，26日禁止所有來自非洲南部的班機降落，但禁令宣布之前，荷蘭皇家航空（KLM）2架分別從南非開普敦與約翰尼斯堡起飛的客機已抵達阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport），這兩架班機上共載有624人。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）稍後發布聲明表示，「完成COVID-19篩檢、結果呈陽性反應的人之中，一部分可能已經染Omicron。」

發言人說，他們「幾乎肯定」這些病例為Omicron，但需要進一步分析。RIVM表示，結果將在明天公布。

荷蘭衛生局（Dutch Health Authority, GGD）則發布聲明說：「我們目前知道的是，61人的篩檢結果呈陽性反應，531人為陰性反應。」

衛生局表示，篩檢結果呈陽性反應的人，有症狀者一律在旅館隔離7天，無症狀者隔離5天；篩檢呈陰性反應的人，入境者必須居家隔離，過境者則可繼續走接下來的行程。

● 確診病例多 KLM：無法解釋

荷蘭皇家航空的發言人說，乘客在開普敦與約翰尼斯堡上機前，都有出示篩檢陰性或疫苗接種證明。

如今有這麼多人確診，發言人說，「我們無法做出解釋」，有可能是接種疫苗者有人確診，也可能當中「從陰轉陽」的人數出奇的多。

法新社報導，乘客表示，為了採檢，他們在入境大廳苦等好幾個小時。他們也通報說，現場許多人沒有帶口罩，也沒有維持社交距離。

● 折騰一晚 乘客：超煎熬

根據乘客齊默曼（Paula Zimmerman）記錄了她這一個晚上的經歷，並將影片上傳推特（Twitter）。她表示，苦等數小時之後，她終於收到篩檢陰性的通知，但接下來仍得待在家中隔離5天。

齊默曼告訴法新社，機上的人「從停機坪被帶到隔離的房間，等了4個小時才開始進行篩檢」。

她說，「機上每個人都在那裡」，且幾乎都沒有遵守社交距離規範。

她發布的最後一支影片顯示，還有一排乘客等著篩檢，另外還有一些人已經睡倒在長椅或地板上。

她推文說：「當局的組織能力很糟糕，這很令人遺憾，希望已汲取到相關經驗供未來參考。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101128