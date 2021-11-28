民進黨青年部「進擊！國務青」街講團本周末前往台中逢甲商圈及一中商圈等青年族群聚集地進行公投街講，青年部主任蔡沐霖今天表示，越來越多的青年族群開始關注公投，會繼續透過街講活動讓更多人了解，也呼籲民眾年底的四大公投要投下不同意票。

蔡沐霖表示，街講進入第四周的階段，越來越多年輕朋友們，甚至有些是剛滿18歲的首投族，會與宣講青年幹部們進行互動，甚至願意停下來討論有關公投議題的具體內容及影響，顯見越來越多的青年族群開始關注公投，甚至關心對於自己居住的城市會有什麼影響。

參與街講行動的高同學表示，他就讀的是台中的大學，冬天早上起來掃地、上課的時候，天空會是霧濛濛的一片，三接若能夠改善台中的空氣污染，又能降低南電北送的風險，更能填補北部電力缺口，這樣的工程絕對不會是破壞，而是對環境的保護，更是台灣能源轉型的關鍵。

街講行動幹部、出生於台中的賴同學不同意將大潭第三天燃氣接收站遷離，他認為，馬英九政府的時候規劃的是232公頃，而蔡英文已經將範圍大幅度縮小為23公頃，還有「再外推」等諸多工程調整，還有24小時的藻礁生態保育直播。增加天然氣的發電比例，就是要逐步降低燃煤的發電比例，改善中部地區空污問題，中部的電不應該再過度支援北部地區。

另一位街講行動幹部莊同學表示，未來台灣用電量要充足，不能犧牲中南部朋友的肺，我們要乾淨的空氣，夠用的電，三接的興建與「再外推」，就是兼顧藻礁保育和空氣品質最好的雙贏方案。唯有藻礁三接遷移投下不同意票，未來台灣的用電才會更順利。

街講行動幹部粘同學也表示，這次的宣講，有許多未滿18歲的學生也對於公投四大議題有非常濃厚的興趣，站在路旁仔細聆聽他們宣講的內容，拿到文宣時也會詢問說該怎麼跟家人分享，尤其是想瞭解如何解釋中部空污問題與三接的關聯性。

蔡沐霖指出，這個周末的宣講活動，有更多不熟悉公投議題的民眾主動前來討論。很多民眾對於「四個不同意」的具體內容，仍有許多想要進一步了解的地方，民進黨青年部會繼續透過街講活動，讓更多人了解公投議題的內涵以及對於全國各個區域的影響，年底的公投能投下四張不同意的選票，一起為台灣及台中地區的未來而努力。