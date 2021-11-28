交警處理車禍，現場突然有婦人哭求「我先生在醫院，可以讓我先走嗎？我一定會回來處理，拜託你。」台中市政府警察局第一分局交通分隊警員李柏翰，不但以最快速度完成，並驅車載婦人前往醫院，讓婦人也如願見到先生最後一面。內政部警政署在日前表揚110年度績優交通警察，李柏翰則是其中獲獎人員之一。

警員李柏翰為台灣警察專科學校25期，畢業後分發到台中市政府警察局第四分局服務，於106年至第一分局交通分隊服務。他平日所負責工作為轄區交通事故處理、巡邏、交整、路檢暨特種警衛任務工作，而李員在處理交通事故與別人不同之處，在於「設身處地」。

李柏翰認為，許多民眾可能都是第一次碰到交通事故，在現場時常會手足無措，因此他對於民眾的疑惑會一一解答，縱使不是自己熟悉的領域，自己也會找出答案提供給民眾參考，同時他也有一顆溫暖的「同理」心，此次能獲得警政署肯定榮獲110年度績優交通警察表揚。

李柏翰印象深刻的是某日接獲西區忠勤街有交通事故需處理，在現場進行拍照、測繪等事宜時，突然聽到現場民眾哭著且情緒相當激動地說：「求求你，我先生在醫院，可以讓我先走嗎？我一定會回來處理，拜託你。」，而李員聽聞後，以最快的速度完成，並驅車載婦人前往醫院，下車後還叮嚀婦人不要慌張，該婦人也如願見到先生最後一面。事後該名婦人親手寫了一封信寄至警一分局，讚揚李員：「真不愧是人民的保姆。」

身為新手爸爸的警員李柏翰表示這份工作需要默默耕耘，如今受到警政署的肯定，對他而言是份榮譽同時也是責任的加重，期盼未來能持續做好本身的工作。第一分局分局長張啓祥肯定李柏翰工作負責盡職，期盼同仁未來能持續做好本身的工作，警一分局會把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。