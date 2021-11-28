新竹一名劉姓女子發現先生吳姓男子時常往外跑，驚覺有異而調閱其etc通行明細，又委託徵信社調查，發現吳男與另名徐姓女子過從甚密，還單獨出遊，期間還有牽手等親暱行為，因此向徐女提告侵害配偶權並求償100萬元，新竹地方法院審理時，認為侵害配偶權不以通姦為限，且牽手也逾越一般社交行為，判徐女應賠劉女50萬元。

劉女和吳男已婚並育有子女，兩人於今年10月和解離婚，不過劉女對小三徐女提出損害賠償告訴，並提出證據，指出吳男時常前往徐女住處，車輛就停放在其車庫，且去年5月底還共同前往嘉義出遊，6月初連續3天共遊苗栗縣的永和山水庫，再同去鹿港，同月底還去新竹縣尖石鄉過夜，2人交往關係逾越普通朋友等一般社交行為，劉女還因此罹患憂鬱症，因此向徐女求償100萬元。

徐女則主張，不管前往嘉義、還是新竹縣尖石鄉，都未與吳男同房，而她都在固定時間前往永和山水庫，和吳男只是「巧合相遇」，而前往鹿港也是因為友人取消行程，認為劉女提出的證據無法證實她和吳男有不正當男女交往關係。

不過劉女提出的證據，顯示吳男和徐女有牽手、並肩同行等親暱行為，法官審理時，認為以一般社會觀念，若非交往中的情侶或夫妻，不可能有此肢體動作，且徐女明知吳男已婚，有逾越男女一般社交往來的行為，已破壞劉女與吳男婚姻。

判決書內也指出，侵害配偶權的行為，不以通姦行為為限，夫妻一方違反婚姻誠實義務，與婚姻外的第3人發生通姦以外的親密行為，破壞他人婚姻共同生活的圓滿、安全、幸福，該行為即屬侵害婚姻關係存續。

由於劉女遭受精神上的痛苦，也與吳男因此離婚，劉女從事水果批發業，2018至2020年所得僅為6萬至16萬元，而徐女大學畢業，並擔任董事長祕書，同時段所得為160萬至430萬元，法官依據兩人的身分、地位、經濟狀況及劉女的精神上痛苦，認為賠償應以50萬為適當。