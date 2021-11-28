教育部積極爭取前瞻基礎建設特別預算，補助各地方政府新建幼兒園園舍，目前補助雲林縣9校新建公共化幼兒園，將在111至113年增加26班757人，提供家長優質平價的公共化教保服務。

教育部國教署表示，擴大公共化為教育部施政主軸，未來4年內（110至113年）全國還要再增加超過5萬個名額。除前瞻計畫補助虎尾非營利幼兒園外，另於「少子女化對策計畫」中編列預算，持續補助各直轄市、縣(市)政府新建公共化幼兒園。

其中，110學年度完工開辦的雲林縣虎尾非營利幼兒園，透過彈性空間規劃滿足教育現場的多元需求，以穿透空間的設計，讓幼兒在各樓層延伸的半戶外廊道和景觀露台，增加與自然的友善互動，打造優質平價的友善育兒空間。

為滿足幼兒園現場豐富且多變的教育及照護需求，雲林虎尾非營利幼兒園在整體空間規畫上，創造了一個圓形屋頂的室內大空間，除作為動態遊戲表演和靜態閱讀繪畫的轉換使用，同時也結合園區的生態景觀，提供更多樣可能的教學彈性。

走進該幼兒園，穿過作為幼兒情緒轉換空間的「大樹客廳」，幼兒活動室細心安排規劃的各式書包、牙刷和棉被櫃，可培養幼兒生活能力的第一步。鄰近的清洗、衛浴空間，無形中則鼓勵幼兒自行動手清潔各樣用品或餐具；而在「樹屋遊戲室」，不管是動態遊戲或是靜態閱讀，都可以隨教學活動彈性運用空間。此外，結合幼兒園區綠地、空中菜園和廚房景觀，除了可以親近土地和生態，也促成食農教育的生活學習。