ICE IN HIS VEINS pic.twitter.com/gnr6YukUd8 — Bally Sports North (@BallySportsNOR) November 28, 2021

先前因為觸發聯盟健康與安全協議停賽9場的七六人中鋒恩比德，28日復出對上宿敵灰狼中鋒唐斯，儘管恩比德讓唐斯打到犯滿畢業，七六人仍在歷經2度延長加賽後，以121比120飲恨輸給灰狼，恩比德的最後一擊還被對方賞了再見火鍋。

就算迎回恩比德、托必亞斯哈里斯等主力歸隊，七六人首節仍打得荒腔走板，打完首節就以20比35大幅落後，儘管七六人第3節展開反撲，前3節結束，把比數追成70比72，可惜灰狼末節又靠羅素打出7比0，重新擴大領先到兩位數。

趕緊換回主力的七六人，馬上打出12比3小高潮再次追近，甚至靠著恩比德最後1分55秒的三分球，反以98比95超前，但接下來灰狼連搶5分重新領先2分，可是恩比德與托必亞斯哈里斯接下來各罰進1分，比賽也進入延長加賽。

儘管唐斯已經提前犯滿畢業，打完第1次延長賽，雙方打成113比113平手進入二度延長，打到讀秒階段，七六人原本還領先3分，卻被替補唐斯上場的雷德連進兩球超前，時間僅剩4.8秒，恩比德的三分出手卻遭愛德華茲火鍋伺候，七六人飲恨吞敗。

羅素替灰狼貢獻全隊最高35分，另有8助攻、4籃板，唐斯28分、10籃板，愛德華茲19分；恩比德一歸隊就拿42分、14籃板，先前因為臀傷缺席3場的托必亞斯哈里斯，也拿17分、9籃板，可惜兩人的復出，仍然迎來七六人的1分飲恨敗北。