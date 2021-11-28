美國消費者今年黑色星期五（Black Friday）網路消費略低於去年，儘管受到疫情、供應緊縮等影響，零售商也力促提早假期購物，許多人仍選擇重回實體商店採購。

路透社報導，根據零售分析業者「奧多比分析公司」（Adobe Analytics）數字，今年美國黑色星期五網購一改過去幾年成長趨勢，首見下滑跡象。奧多比分析公司追蹤美國前百大零售商中80家的交易數字。

由於供應鏈大塞車，零售商無法迅速補充年底的商品，零售商今年早在9月就敦促消費者提早進行假期採購。

奧多比分析公司表示，今年黑色星期五消費者線上購物總額約89億美元，略低於2020年的90億美元。感恩節線上購物則持平，為51億美元。

根據Sensormatic Solutions的數據，受到勞工短缺以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多零售商今年感恩節和去年一樣關閉實體店面，隔天實體商店重開時，前往購物的消費者比2020年增加47.5%，但仍比2019年減少28.3%。

供應鏈挑戰和送貨延誤，或許都是讓消費者重回實體商店的原因，因為這樣他們才能提高在耶誕節前買到禮物的機會。

也有更多人在線上購買可以到店取貨的商品，納維里爾和合夥人（Navellier & Associates）董事長納維里爾（Louis Navellier）表示，舉例來說梅西百貨（Macy's）、沃爾瑪公司（Walmart）、達吉特公司（Target）、柯爾百貨公司（Kohl's）都讓消費者有網路下單到店取貨的彈性，也因此成為黑色星期五的銷售贏家。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1101128