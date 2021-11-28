第58屆金馬獎頒獎典禮於昨（27日）精采落幕，今年55歲美籍華裔女星白靈再度受邀出席，還自嘲可以得「隔離成就獎」，而造型一向豪放不拘的她今年以露bra及屁股蛋搶盡鎂光燈焦燈，其實白靈剛出道時未如此濃妝艷抹，反而有著清新脫俗的氣質。

白靈承襲了好基因，剛出道時是走清純玉女路線，早期的作品及照片都能見到清新脫俗的一面，而孤身前往好萊塢闖蕩幾經摸索嘗試，白靈也確定以不造作的自己呈現，從此豪放不愛穿內衣的造型成為她的特色，少了清新脫俗一面，但還是能從她年輕時的照片看到她空靈的氣質，若以華人社會的角度看，反而有著淡妝的她是最美的。

白靈的美可以從父母的身上看到，從她社群po出的父母照片見端倪，白靈媽媽是「解放軍軍花」陳彬彬，前往四川大學進修時也成為校花，而父親白玉祥是教音樂，年經時照片頗有文人風格；在今年母親節分享媽媽照片的同時，有感媽媽對白靈的叮嚀「先為自己做點什麼，貢獻你的才華，為世界貢獻一些東西，做最好的你」，從那之後白靈的生活開始起飛，認為自己的人生旅程與媽媽所說的有關。

白靈出席第58屆金馬獎造型。（圖/廖映翔攝）

白靈出席第58屆金馬獎頒獎典禮時，她穿著親手縫製的禮服上台，正面寫著「做最精采的你自己」、背面寫著「勇敢自由」，且白靈手提著包包也下7字「我的X高潮很吵」，紅毯主持人楊千霈一唸頓時尷尬，大膽做自己的態度讓全網瞬間嗨翻。

金馬58》白靈半裸壓軸現身紅毯 轉身露出屁股蛋辣翻全場｜中時新聞網