陳嫌辯稱自己只是睡在3樓，不清楚屋內東西被誰搬走。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

歇業2年的護理之家被2男闖入，不僅鳩佔鵲巢還搬空屋內值錢物品，連樓梯防滑鐵條都被竊走變賣。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市大寮區1間2年前已歇業的護理之家，前員工受老雇主委託，不定期巡視；11月20日女員工發現大門門鎖遭破壞報警，警方陪同入內，赫見電線、冷氣、冰箱及電視等物遭竊，3樓廁所還躲了1名陳姓男子，警方查出陳男和另1名友人2周前侵入護理之家，不僅鳩佔鵲巢，還賣光屋內約50萬值錢物品，先將陳男逮捕送辦，另追緝在逃共犯。

林園分局忠義派出所警方11月20日接獲大寮區中正路上1家2年前已歇業的護理之家的前員工報案，該名女員工指稱，因接受老東家委託，不定期前往巡視，當天上午發現大門門鎖有遭人破壞痕跡，請求警方陪同進入屋內查看。

忠義所警員劉恒陵、陳亭方抵達後，陪同該名女員工進入，發現屋內一片凌亂，懷疑遭竊賊闖空門，不僅冷氣、冰箱、電視被搜刮一空，連可變賣的消防栓銅頭、電線、水龍頭、樓梯防滑鐵條等值錢物品也被偷走，損失約50萬，竊賊還在現場遺留美工刀、板手、乙炔切割氣瓶、梯子等犯案工具。

警方逐樓調查時，在三樓廁所突然看見48歲的陳姓男子，陳男見警方支吾其詞，警方問「你在這裡做什麼？交代一下啊？」陳男回「在睡覺」，警方再問「屋內東西怎麼都不見了？」，陳男回「不知道」警方未採信，將陳男帶回調查。

陳後來才坦承和1名友人2周前進入護理之家後，都睡在3樓房間，因缺錢花用才變賣屋內物品，警方訊後依竊盜及侵入住宅罪嫌將陳男逮捕送辦，並繼續追查另1名共犯。