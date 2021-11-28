湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)開季出現投籃手感不佳的問題，他帳面上的數據24.3分、10.2籃板、3.1助攻、2.3阻攻雖然勇猛無比，但是美媒ESPN球評Kirk Goldsberry統計戴維斯的跳投命中率卻是本季倒數第1，只有33.1%。
戴維斯的整體投籃命中率51.1%，包含兩分球命中率55%、外線命中率16.7%。在距離籃框5呎以內（1.52公尺）戴維斯的命中率為71.3%，只要離開這個攻擊範圍，戴維斯就很難以跳投得分，聯盟本季跳投超過150次的56位球員之中，戴維斯的命中率是最低的（154投51中），平均每次跳投只拿下0.71分。七六人班西蒙斯(Ben Simmons)本季鬧彆扭沒有出賽，戴維斯因此成為最不會跳投的攻擊主力，偏偏他出手又很多，前一場敗給國王，戴維斯出手22中9，跳投部分是12中1（外線5投0中）。
湖人總教練佛格(Frank Vogel)重視防守，即使在拿到總冠軍的2020年，他們的進攻能力只排名聯盟第11，2020-21球季甚至陷入防守第1名、進攻第24名的極端狀態，屢屢在重要時刻缺乏火力壓制對手。
此外在跳投超過150次的球員之中，表現最佳的是籃網後衛米爾斯(Patty Mills)，平均他每次跳投可得1.33分，本季外線命中率更是達到50.4%之譜。公鹿後衛葛雷生艾倫(Grayson Allen)在跳投方面暫居第2，勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)第3，七六人後衛塞斯柯瑞(Seth Curry)第4，湖人前鋒安森尼(Carmelo Anthony)第5。
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