Anthony Davis made 1 of his 12 jumpers last night as Lakers lost to Kings.



Out of 56 players who have attempted at least 150 jumpers this season, he ranks last in efficiency, averaging just 0.71 points per shot. pic.twitter.com/sJuHuwWKEC — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) November 27, 2021

湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)開季出現投籃手感不佳的問題，他帳面上的數據24.3分、10.2籃板、3.1助攻、2.3阻攻雖然勇猛無比，但是美媒ESPN球評Kirk Goldsberry統計戴維斯的跳投命中率卻是本季倒數第1，只有33.1%。

戴維斯的整體投籃命中率51.1%，包含兩分球命中率55%、外線命中率16.7%。在距離籃框5呎以內（1.52公尺）戴維斯的命中率為71.3%，只要離開這個攻擊範圍，戴維斯就很難以跳投得分，聯盟本季跳投超過150次的56位球員之中，戴維斯的命中率是最低的（154投51中），平均每次跳投只拿下0.71分。七六人班西蒙斯(Ben Simmons)本季鬧彆扭沒有出賽，戴維斯因此成為最不會跳投的攻擊主力，偏偏他出手又很多，前一場敗給國王，戴維斯出手22中9，跳投部分是12中1（外線5投0中）。

湖人總教練佛格(Frank Vogel)重視防守，即使在拿到總冠軍的2020年，他們的進攻能力只排名聯盟第11，2020-21球季甚至陷入防守第1名、進攻第24名的極端狀態，屢屢在重要時刻缺乏火力壓制對手。

此外在跳投超過150次的球員之中，表現最佳的是籃網後衛米爾斯(Patty Mills)，平均他每次跳投可得1.33分，本季外線命中率更是達到50.4%之譜。公鹿後衛葛雷生艾倫(Grayson Allen)在跳投方面暫居第2，勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)第3，七六人後衛塞斯柯瑞(Seth Curry)第4，湖人前鋒安森尼(Carmelo Anthony)第5。