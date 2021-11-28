南非最新新型新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，不僅多國祭出禁飛令，美國總統拜登下令升級防控措施，29日起將對來自南非等8個非洲南部國家的旅客實施旅行限制。台灣春節即將到來，是否緊縮防疫？衛福部長陳時中表示，春節檢疫計畫暫時不會改變，但呼籲年長長輩一定要完整接種2劑疫苗，否則等到疫情來了才要打就太慢了。

衛福部長陳時中今天出席中醫醫療與養生保健論壇，會前表示，春節檢疫計畫暫時不會改變，「要密切注意，不用過度緊張」。今天ACIP將召開會議，針對國內第三劑疫苗，以及青少年是否完整接種第三劑疫苗做討論。

陳時中表示，目前國際疫情來看，以歐洲最為嚴重，但全球尚未有達到警戒的情況，而面對新的Omicron變種病毒，有較多的變異點，因此會擔心發生免疫逃脫導致疫苗無效。但目前來看，要密切注意，但不用過度緊張。

但目前國內接種狀況來看，75歲以上長者第二劑疫苗的接種率只有65％，許多長者憂心接種後副作用打而不敢打。陳時中表示，這兩天疫苗接種速度又稍緩下來，特別呼籲年長者應該盡快完成接種，「不要等到有疫情的時候才來打，應該要事先準備好。」

至於邊境管理，陳時中表示，目前沒有緊縮的計畫，邊境上維持風險的警戒，持有本國居留證國家者可以入境，至於機組員，若曾經飛到高風險國家返國後一率居家檢疫14天。同時默克口服新藥的採購進度已經簽約，輝瑞的口服藥物同樣簽約中。

陳時中也表示，ACIP今天也將會開會決定是否接種第三劑，以及12~17歲青少年族群是否完成接種兩劑BNT疫苗。對於年輕人是否為新變種病毒較高風險感疫者？陳時中強調，台灣23天沒有本土病例，國際上年輕人活動性比較高，因為他們工作有需要接處者也比較多，看起來很多感染但大多數是輕症。