苗栗市一民眾的安全帽遭竊，警方調閱監視器發現，小偷竟是一隻黑色土狗。（翻攝畫面）

安全帽不翼而飛 小偷不是人

苗栗市一名陳姓女子，日前騎機車前往超市購物，未料採買完畢卻發現安全帽不翼而飛，因此報警處理，警方受理後立即調閱監視器，發現「小偷」身影矮小、靈活，仔細一看竟是一隻黑色土狗，動作迅速叼著安全帽離去，陳女看到監視器後也啼笑皆非，決定不追究黑狗的「犯行」。

陳姓女子日前前往南苗派出所報案，指稱去超市購物5分鐘，出來後竟發現掛在機車上的安全帽不見了，使陳女十分生氣。警方先安撫陳女情緒，又去調閱監視器畫面，釐清案情。

結果一看監視器發現，竊賊身影矮小、動作靈活，竟是一隻黑色土狗，且狗狗「偷」走安全帽後，還沿途把玩「愛不釋口」，一度還回到原車，不過不久後即揚長而去。

陳女看了監視器後也大笑，最後決定不追究，也向積極調閱監視器的警方致謝。苗栗分局指出，案件不分大小，員警受理後都會秉持同理心積極偵辦，期望讓民眾對警方維護社會治安的努力與能力更有信心。