白宮首席防疫顧問佛奇美國國家廣播公司（NBC）「今日週末」（Weekend Today）專訪時表示，要為Omicron變異株來襲做好準備。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）昨（27）日表示，擁有大量突變的新冠變異株「Omicron」有可能已經入侵美國。

在棘狀蛋白（spike protein，S蛋白）上發現32個突變的新冠變異株Omicron已經擴散非洲、歐洲多國，目前美國尚未發現確診病例，不過白宮首席防疫顧問佛奇昨日接受美國國家廣播公司（NBC）「今日週末」（Weekend Today）專訪時表示，如果Omicron已經進入美國，他也「不會感到意外」。

佛奇強調，美國境內目前尚未檢測出Omicron變異株，「但是當你有呈現這種傳播程度的病毒，以及在以色列、比利時及其他地區出現旅遊史相關病例時－當你有這樣的病毒時，幾乎無法避免最後會全面蔓延。」

佛奇說，Omicron令人擔心，是因為它有「大量突變」，有可能讓它比其他變異株更具傳染力。

「我們目前還不知道，但我們將會假設是這個狀況。」佛奇也補充說明，大量突變代表新變異株可能逃脫單株抗體（monoclonal antibody）、康復者血漿（convalescent plasma）等新冠治療方式以及新冠疫苗提供的保護。

佛奇強調，「這些都只是可能，但是這些建議已經夠多了，我們真的必須密切關注，並且為嚴重之事做好準備。」