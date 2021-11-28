王渝萱27日金馬頒獎典禮上，以《該死的阿修羅》奪下最佳女配角獎，擊敗鍾欣凌、陳庭妮及温貞菱等強敵，不料事後驚傳她在後台時被拍到走光露點，慶功宴問起此事，王渝萱高EQ回應「點大家都有」，認為這並非典禮重點，「當下不知道，我自己沒有注意好，點大家都有，希望大家保持愉悅的心情，這也不是很大的重點」，認為可能是鞠躬時動作太大才會不小心走光，希望不影響大家心情。

她在慶功宴上坦承，得獎感言是趁表演節目時臨時想的，上台領獎時她腦袋一片空白，竟然忘了感謝導演樓一安，受訪時才特別感謝導演，讓樓一安忍不住吐槽。王渝萱剛出道就以迷你劇《你的孩子不是你的孩子》提名金鐘「迷你劇集／電視電影新進演員獎」，如今勇奪金馬獎最佳女配角，她在後台感動得邊哭邊走，拍照時看到獎座上已刻著自己的名字，立刻露出笑容；對於首度奪得金馬女配角獎，她謙虛表示自己常犯一些愚蠢的錯誤，之後還有很多東西要學習的。

王渝萱出席慶功宴。（希望行銷娛樂提供）

王渝萱出席慶功宴。（希望行銷娛樂提供）

慶功宴上聊到她的偶像日星菅田將暉之前宣布與小松菜奈結婚，王渝萱笑喊心碎，媒體好奇她目前感情狀況，是否如外傳的仍是單身？慶功宴上，王渝萱首度大方認愛：「我算是有男友。」至於對方是圈內人還是圈外人？她甜笑不願多作回應，追問得獎後想對男友說什麼嗎？她直率回「謝謝」。