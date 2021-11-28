南非最新新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，多國實施禁飛令，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天重申，春節防疫警戒目前沒有調整計畫，不過衛福部預防接種諮詢委員會ACIP委員李秉穎表示，目前還不清楚新病毒的特性，必須再觀察幾天，若新病毒導致重症與死亡的比率很高，春節檢疫就有必要加嚴；感染科醫師王任賢則指出，面對變種病毒「疫苗勢必會打折」，除了疫苗，還必須適時加上口服藥物、關口檢查，三項齊備才能阻擋新病毒。

為了全面防堵南非最新新型新冠變種病毒Omicron多國祭出禁飛令，美國總統拜登下令升級防控措施，29日起將對來自南非等8個非洲南部國家的旅客實施旅行限制。

指揮中心專家諮詢小組委員、台大小兒感染科主治醫師李秉穎表示，目前還不清楚新病毒的特性，雖已知傳播速度更快，也有更多變異點導致疫苗逃脫，但是否有更高的重症與死亡率？必須再觀察世界疫情幾天，若新病毒導致重症與死亡的比率很高，春節檢疫就有必要加嚴。

由於國內高達三成長者都不願意接種第二劑疫苗，李秉穎表示，長輩有安全上的顧慮而不願意去打，事實上並沒有看見長者接種疫苗後發生心肌炎狀況，面對變種病毒，若從沒打過疫苗也沒感染過，一旦感染，長者感染後的死亡風險很高，因次也呼籲長者盡快接種。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，邊境嚴守不能依靠傳統方法不斷增加檢疫時間，從7天到14天到21天到28天，因為無論如何做防疫，都會有層出不窮的變種病毒，包括現在的Omicron。

他表示，面對這種變種病毒，疫苗可能效果會打折，疫苗同樣要持續接種外，適時加上藥物，比如現在常用的依維菌素，每個禮拜吃一次加上關口篩查，如果能夠很即時的做，及時得到結果，三個條件加在一起，我們的關口就能充分地擋住所有變種病毒進來國門。