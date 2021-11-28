民進黨立委郭國文昨在臉書表示，台灣是否能成功加入CPTPP，日本是最具影響力的國家，並指出目前亞洲國家只剩台韓中尚未開放日本五縣市食品，且中方很可能在明年開放，藉此加入CPTPP，對於是否開放核食進口，引發民眾憂慮。對此，藍營青年陳冠安直言，民進黨不演了，開放完萊豬，下一步就是開放日本福島等五縣市食品。

陳冠安昨（27日）在臉書發文表示，郭國文的弦外之音很清楚，台灣要加入CPTPP就必須得開放福島等五縣市食品，倘若台灣不開放，中共就會先加入，考量到加入CPTPP採共識決，倘若北京先加入，則台灣就可能被排除在外，也就是打恐中牌來支持開放福島等五縣市食品。

陳冠安指出，事實上，由於目前完全禁止福島等五縣市食品，僅剩中港澳與台韓，因此我方開放與否，同樣也符合蔡政府所稱要與CPTPP各國一致的「國際標準」，考量到美國已退出，日本是主導國，所以開放核區食品與否，其實更會影響台灣能否加入CPTPP。

在2018年禁日核區食品進口公投通過後，陳冠安稱，時任日本外相的河野太郎就說禁止核區食品將讓台灣無法加入CPTPP。而今年9月在美國開放福島食品後，行政院政委鄧振中也說倘若日方提出福島食品問題，我方必須面對，以國民健康、科學根據和「國際規範」來和日方妥善找出處理辦法。

陳冠安稱，行政院長蘇貞昌10月時曾說，不會開放任何遭核污染的食品，不會以此做為條件加入CPTPP，但核區食物，不必然等於受汙染的核食，蘇的承諾其實仍未把話說死，留開放核區食物進口一個論述空間。

要不要為了加入CPTPP開放核區食物，陳冠安認為，是公共議題，正反方都可以陳述，但一個負責任的政府，絕對不能用精巧的話術來遮掩公眾討論的空間，否則就像蔡英文在去年驟然宣布開放萊豬，拒絕任何溝通，導致台灣社會衝突激化，沒有任何政策商議空間，只有執政在野對立。在萊豬與核區食物是連帶共同體的關係被揭露後，任何一位支持開放萊豬的綠營政治人物，也應該要直球表態，支不支持開放核區食物。