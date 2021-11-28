維護施工現場安全是工安的重大責任，但工人不配合就讓人相當頭痛。一名女網友發文表示，她剛出社會從事月領5萬的工安工作，負責監督施工現場的環境安全，但部分工人沒有遵守安全規定，她勸說不成還被工人酸，讓她相當無奈，萌生離職的念頭。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，她剛出社會一年多，目前從事工安工作，負責監督施工現場的環境安全，不過讓她相當頭痛的是，施工現場的工人們經常不戴安全帽、不綁安全繩，屢勸不聽讓她不知道該如何是好。

原PO指出，工人們在施工過程不願意戴安全帽、在施工架上走來走去也不背安全帶、電焊不戴手套面罩保護，還有很多不安全的舉動，每次看到都讓她相當緊張，溫柔勸說還被工人酸，「你們這些工安最沒用的，就是整天叫人家要戴安全帽」，讓她相當無奈。

原PO說，其實公司同事人都很好、福利待遇都很不錯，月領5萬對於菜鳥來說真的很高，但每天看著工人暴露在危險中，怎麼勸說也沒用，若哪天真的發生意外，自己有可能因為業務過失而被判刑，這樣的風險她一點也不想承擔，無奈詢問網友她該繼續待下去嗎。

發文一出立刻引起網友熱議，「我是現場工程師，每次看到沒戴安全帽，沒掛安全鎖的工人我真的會生氣叫他們穿裝備，看過太多因為方便行事不小心踩空掉落，不是鋼筋插進去就是四肢骨折或是腦部撞擊，辛苦錢不代表生命不可貴」、「有些師傅就是會這樣，需要一點時間跟他們混熟，熟一點至少他會給你一點面子讓你好做事」、「反正那些人的酸言酸語，聽聽就好」、「該做的紀錄要做好，像拍照錄影錄音等，保護自己，出事時才有證據」。