距離1218公投倒數3周，總統蔡英文日前赴桃園視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，是蔡總統睽違8年後再次踏上觀新藻礁，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，總統當時站在被棧橋工程破壞的藻礁處說「三接沒有蓋在藻礁上」，痛批國家元首公然散播謊言，不是昏庸無知，就是睜眼說瞎話。

潘忠政表示，日前蔡總統在大潭三接工地現場時，就站在底下被棧橋工程破壞的藻礁處，說三接沒有蓋在藻礁上，這麼嚴重的睜眼說瞎話出自國家元首，在先進的民主國家是要引起多大的風暴！但在台灣，連澄清道歉都不必，總統這樣公然施放假消息，不是昏庸無知，就是睜眼說瞎話，而這些假消息還可以繼續腦洗人民，足證台灣還不是成熟的公民社會。

潘忠政表示，藻礁公投是民間自動自發，是針對不當政策已無計可施下的最終手段，但顯然執政黨怕輸，更不想尊重民意，開始不斷散布公投是國民黨來亂的，目的是操作藍綠對決，但用這種用錯誤的訊息腦洗民眾的作法若得逞，只會助長民進黨日後對環境、人權更肆意的破壞、壓抑。

潘忠政說，民間團體不像執政黨有資源可以辦2100場豪華說明會，能做的就是透過上街頭讓媒體看到，我們用這種方式來完成我們的任務，來奠定台灣堅實的民主基礎。

「橋接能源天然氣，本身已是在漂綠！」中研院歐美所副研究員盧倩儀表示，台灣現在整體能源政策非常依賴的頁岩氣，甲烷排放量更大，政府政府培養人民錯誤的安全感，把我們騙上橋，卻沒有打算要下橋。大舉開發天然氣基礎建設，又一次用巨大的化石燃料能源巧妙轉移財富，納稅人口袋裡面的錢被轉到化石燃料跟褐色經濟，晚一點淘汰化石燃料，就是讓財團多撈幾天的骯髒錢。

盧倩儀指出，最恐怖是政府漸改口，不再說天然氣是橋接能源，而是潔淨能源，身為過度能源的天然氣悄悄地變成潔淨能源，只是讓燃氣污染大戶繼續排碳的話術。