資深女星陳美鳳凍齡有術，細緻的皮膚、婀娜的身材數十年不變，完全看不出來已經65歲，她因此被封為「最美歐巴桑」，甚至曾因為保養得太好登上外國媒體，事實上陳美鳳日前好不容易結束上一段婚姻，恢復自由身，但行情實在太好，眾人不禁好奇她目前的感情狀態，而陳美鳳昨天曬早午餐照，意外洩感情現況。

陳美鳳曾有過一段13年的婚姻，但沒能走下去，不料談離婚時，對方獅子大開口要她一半財產，讓她多年來為此事奔波於台美之間，所幸最終辛勤有了收穫，她成功捍衛自己的權利，如今維持單身已經6年，除了主持、拍戲之外，閒暇時最大樂趣是跟朋友相聚，同樣身為凍齡美魔女的藍心湄，就是她的好閨蜜。

陳美鳳雖然忙於工作，但仍經常透過臉書分享生活，很積極跟粉絲、網友們保持互動，昨天(11/27)她難得不用早起拍戲，在臉書貼出豐盛的早午餐照片，寫下：「一杯咖啡，一首歌，清空自己，且走且珍惜！」，透露出目前仍是一個人，先把日子過好，才能期待有緣人。

事實上走過打跨海離婚官司這一遭，很多人可能因此懼怕愛情與婚姻，但陳美鳳似乎不是這種想法，日前她曾透露，幸福的定義沒有標準答案，她樂於跟親友相伴，但身為女人，「心靈上當然有點期待，一份成熟珍貴的愛情」，想要的感情很簡單，就是有著相處的默契，能歲月靜好過日子，「幸福仍然是值得等待」。