據外媒報導，賈躍亭創辦的法拉第未來（Faraday Future）宣布，由於未能按照要求及時提交第三季度財務報告，該公司已收到那斯達克交易所的退市警示函。

此前，FF已經收到了美國證券交易委員會下發的警示函，收到退市警示函後，允許FF在60天之內向證券交易委員會提交合規計畫，如果獲得那斯達克審批通過，可以在報表到期後180天內重新獲得合規。

按照那斯達克的規則，若在規定的期限內沒有提交相關的報告，那麼法拉第未來很有可能會被摘牌。

《證券時報》報導，據法拉第未來內部人士解釋，之所以未在規定期限提交財報，是因為近期知名做空機構J Capital Research就FF發佈了一份的沽空報告。公司正在進行調查，以回應做空機構的指控。在調查結束前，將無法公佈財報，而調查結束的時間目前還無法確定。

據悉，該消息釋放後，FF股價迅速下跌，11月26日報收每股6.17美元，最新市值為20.01億美元，較今年7月股價發行時的45億市值大幅縮水逾5成。