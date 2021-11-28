一名64歲余姓男子27日晚間9時許到永安區興達發電廠舊煤場旁夜釣，他感到身體不識，通知兒子到場。兒子趕緊通報消防局人員，將余男送醫，余男送醫時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。
此區域屬於禁釣地區，警方表示，昨晚10時許接獲消防局人員通報，到場時發現消防人員已經攀爬到舊運煤橋上，對余男做緊急救護。
在消防隊人員將余男運下運煤橋下後，還需要走長約200公尺的沙灘，才抵達岸邊並送醫搶救。余男送醫時OHCA，經急救仍宣告不治。
一名64歲余姓男子27日晚間9時許到永安區興達發電廠舊煤場旁夜釣，他感到身體不識，通知兒子到場。兒子趕緊通報消防局人員，將余男送醫，余男送醫時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。
此區域屬於禁釣地區，警方表示，昨晚10時許接獲消防局人員通報，到場時發現消防人員已經攀爬到舊運煤橋上，對余男做緊急救護。
在消防隊人員將余男運下運煤橋下後，還需要走長約200公尺的沙灘，才抵達岸邊並送醫搶救。余男送醫時OHCA，經急救仍宣告不治。
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