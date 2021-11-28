南投中興新村半馬登場，1700名大小跑者鳴笛起跑。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

「南投中興新村半程馬拉松－野餐趣」今天一早6時30分在中興會堂前廣場鳴笛起跑，1700多名跑者迎著晨風開跑。主辦單位表示，途經歷史地景及田野風光、坡度平緩，吸引很多家庭親子參加，最受矚目的是奪得女子半馬第一名的曾夙靖是南投縣府員工，常年自我訓練路跑，幾乎是南投縣各馬拉松活動的常勝軍。

這場路跑活動由台灣路跑賽會服務協會舉辦、南投縣府指導，今年邁入第4年，分為5公里、10公里及21公里等多組項，往年約有2000至3000人參加，每年在5月、6月間舉辦，今年因受疫情影響延期到11月舉辦，參加人數仍有多達1700多人，天氣趨涼，報到區並提供野餐場地，現場氣氛熱絡。

女子半馬由曾夙靖的1小時31分25秒奪冠，第二名及第三名依序為劉素雅及朱嘉瑢；男子半馬由王敬凱的1小時19分27秒奪得冠軍，依序各為賴柏誌及程紹奇。

南投縣府教育處指出，中興新村曾經是省政府的所在地，雖然物換星移，經注入創新、文創等元素，成為歷史與人文氣息的眷村社區，路跑沿途經過田野風光的環山路、歷史文化氣息的省訓團及高爾夫球場等地，沿途坡度平緩，適合一般跑者及家庭親子極具特色。

南投縣府教育處表示，希望藉由馬拉松運動來結合來自全國各地甚至國際選手來參賽，帶動觀光產值提升。希望藉此運動賽事，增進南投縣內體育活動，一同跑出健康。