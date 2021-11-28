影》好市多黑五變格鬥台 他為「洗髮精」出拳遭正義哥KO

新莊好市多近來因黑五購物節湧現人潮，近日卻發生2名男子因插隊問題大打出手，賣場變成格鬥場，影片中插隊男子不斷出拳，最後遭對方打趴在地；有網友發揮創意、將影片後製上經典遊戲《天堂》的音效，每次出拳、揮空都有對應音效，最後被打倒時，字幕還出現「食人妖精給你金幣（87）」，讓網友大喊超級搭，相當懷念。

網路上近日流傳1段影片，影片中2名男子在新莊好市多內大打出手，其中1名未戴口罩的短褲男先是朝另名長褲男不斷叫囂，接著出拳，嗆說「在小孩子面前」，不料隨即遭對方出拳反擊，當場摔到在地，整個人癱在地上，而身旁的女子神情相當緊張。

有網友發揮創意、將影片後製上經典遊戲《天堂》的音效，每次出拳、揮空都有對應音效，最後被打倒時，字幕還出現「食人妖精給你金幣（87）」。（翻攝自YouTube頻道「Hi!我是阿官」）

據悉整起事故發生原因是林姓短褲男為了搶某款洗髮精，擅自搬開商品旁的紅龍柱拿取，完全不顧已在排隊的人龍，遭到其中1名正在等電梯的男子出聲制止，他隨後惱羞成怒大吵起來，甚至大打出手，一度打到鞋子都掉了，最後仍遭對方打趴在地，2人均受傷掛彩送醫，事後雙方均提出傷害告訴。

影片曝光後有網友將畫面搭配上知名經典電腦遊戲《天堂》中，角色砍殺怪物的音效，男子每次揮拳、重毆、揮空都有相對應的音效產生，最後男子被打趴在地，網友還特意放上字幕「食人妖精給你金幣（87）」，引法廣大網友熱烈回響，有網友笑說「超勵害的配樂，好懷念哦」、「食人妖精的聲音，好懷念」、「超級好笑的，卡一個，你這會紅」、「可以噴武卷給我嗎」、「毫無違和感」、「跪求特效版」。