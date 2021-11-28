台中市政府持續綠化城市環境，提升宜居生活品質，台中市建設局28日宣布，推動高架道路橋下綠美化工程，擇定台74橋下（朝馬路至市政路）兩側道路分隔島，作為首處示範點，並引進民間資源，由台積電投入逾1000萬元，種植灌木7萬株、地被22.5萬株，預計今年12月底前，完成綠美化作業，實踐市長盧秀燕「富市台中，新好建設」願景。

台中市建設局長陳大田表示，市府重視都市熱島效應、空污防制，及減廢減碳等環保議題，以「創造帶狀綠色廊道」為高架橋下綠美化工程推動目標。

此次台74橋下的綠美化工程與企業合作，優化範圍面積約1.14萬平方公尺、綠化長度923公尺，感謝台積電加入推動行列，藉由公私協力強化量能，推動永續綠環境示範點。

陳大田指出，此次合作建設局與台積電採用分工模式，由台中市養護工程處進行土壤改良工程及水電基礎設施設置，在東、西兩側分區施工，9月及10月底分區交由台積電接棒，植栽種植及滴灌設施工程，目前已完成西側綠美化的階段性作業，持續推進東側綠美化施工，預計12月底完成。

養護工程處強調，植栽採用耐旱、耐陰的植物，包含鵝掌藤、春不老、南天竹、大葉麥門冬、夾竹桃、青紫木、白鶴芋、蜘蛛抱蛋、圓葉冷水花，及越橘葉蔓榕等。為提供植栽良好的生長空間，市府特別要求施工團隊，針對基地土壤充分拌合有機肥、撿拾基地內礫石塊，並注意澆灌植栽的水源設備狀況，讓植栽能有良好的生長環境。