手指變粗竟是肺癌病癥。一名大陸深圳龍崗的江姓女子，最近半年發現自己的手指頭越來越粗，腿部不時伴隨疼痛，吃藥也沒用，就醫檢查後發現竟然是得了肺癌。

《深圳新聞網》報導，從事房產仲介的江女日前接待一名前來諮詢房地產的醫師，醫師發現她十根手指頭的末端都腫大，在醫學上專業術語叫做「杵狀指」，常見於肺部疾病，加上她也有咳嗽、發熱等症狀，為了保險起見，就建議她去大醫院檢查一下。

收治病例的大陸醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院胸外科副主任醫師王哲說，檢查發現江女肺部確實有一顆4公分大小的腫瘤，經診斷為肺癌，所幸目前還是中期偏早，建議她趕快動手術切除，他說，如果再晚一步發現，癌細胞很可能會出現擴散、轉移到全身的情況。

王哲表示，肺癌會導致人體的一些關節出現變化，大多數人都會誤以為是關節炎，但不同的是，關節炎是持續性的疼痛，肺癌引起的痛則可能會減輕或消失。提醒身體出現咳嗽、痰中帶血、胸痛、發熱等症狀時，建議先就醫詳細檢查，不僅能安心還能提早發現病情。