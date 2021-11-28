台中市立委補選進入白熱化，總統蔡英文昨出席台中公投說明會，除呼籲大家投下「四個不同意」外，也不忘拉抬民進黨候選人林靜儀的選情，表示林靜儀若當選會提升中二選區的生育率。對此，國民黨候選人顏寬恒質疑，蔡總統是否附和林靜儀所謂的，因應缺電所以10點以後就乖乖上床睡覺？不僅可以解決生育率，也可以解決政府缺電、限電的問題，是不是要回到過去農業時代？

行政院長蘇貞昌在公投說明會秀出顏寬恒在立院灑麵粉杯葛議事照片，並拿撞球桿指向照片中的顏寬恒。顏寬恒今（28）日上午出席巡守隊績優人員表揚會，受訪時先問在場記者「他有說什麼嗎？」並表示，行政力量、國家機器在這次選舉鑿痕之深，整個政府、政黨不把台中第二選區摧毀、不拿回第二選區誓不甘願，所以不管用什麼方法，只要讓顏寬恒輸都是好方法、對的方法，所以民眾看得很煩也看不過去，只要有是非大家都會看會比較。

若要說立法院的攻防，顏寬恒說，民進黨才是史祖，不管翻桌、打人、推擠，如果說砸水球，看看前同事、現在的高雄市長陳其邁，還用台語嗆說「我恁爸爸啦！」「我們跟人家比是什麼比雞腿？要跟人家比什麼？人不要臉天下無敵啦」。

有關招待所一事，顏寬恒再次強調，一切依法處理，並表示，那就是一個處所，平時也沒有人住，也不是外界所說的招待所，繪聲繪影、擴大解釋，且取得當時已經含建照，所以是按照當時取得的建照做搭建。至於媒體人周玉蔻稱招待所已然成為台中市長盧秀燕政治生命的「死穴」，顏寬恒則表示，「不曉得她在說什麼，周小姐的說法往往不符合現實」。

此外，27日上午一場由沙鹿區公所主辦的登山健行活動，入口處張貼不得有「競選造勢活動」公告，因此林靜儀只能站在入口處向大家揮手，但顏寬恒卻能在活動前進到場內與民眾跳舞，引發質疑；區長解釋是因林靜儀的衣服上印有「立法委員候選人」，而顏寬恒僅是印有姓名的外套。顏寬恒今表示，參加公所舉辦登山健行活動，是以社區發展協會理市長身分參加，穿的衣服只有自己的名字，但林靜儀醫師的隨從人員，他們大隊人馬穿著競選背心、拿標語，這部分誰違規相信大家都很清楚。

台中第二選區立委補選，圖為民進黨候選人林靜儀。（資料照／黃國峰攝）

而台中港105號碼頭管理權爭議，顏寬恒與立法院副院長蔡其昌隔空開嗆。顏寬恒說，都他（指蔡其昌）在提賭博，身為職棒大聯盟的總會長，提堵盤、網路開嗆要對賭，這其實應該由蔡其昌說明白講清楚，不要轉移焦點。

至於梧棲四維中路土地一事，顏寬恒說，是在民國90幾年取得購買那塊土地，是因當時的李姓地主資金周轉有困難，所以出售土地，當時購買時已有地上物，也有合法申請電子遊戲場執照的業者在經營，所以自己只是取得地上物成為地主，但買賣不破租賃，所以繼續承租，這些業者也合法取得經營權，就是這麼簡單單純。

顏寬恒也提到，自己落選兩年了，不管有沒有擔任立委，汲汲營營都是跟地方在一起，民眾的心聲跟看法都能理解，要選一個了解地方需求的民意代表，不是這樣罵來罵去、政治攻防，而是要回到實質面，回到選舉跟候選人本身，能為地方做什麼才是重點，但現在因執政黨的操作，所以批鬥、謾罵、抹黑、造謠這樣的攻擊，人民已經看了很煩，無法進入實質討論或檢視候選人到底能做什麼？這些現在也無法討論，講了也沒人聽，因為風向好像已帶往政黨對決。