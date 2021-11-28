2021年已經進入尾聲，大家都希望可以幸運地展開全新的一年，近日命理網站「星座喲」公開2022年容易被麻煩纏身的3個星座，其中雙子座常常給自己施加很大的壓力，導致自己喘不過氣，而獅子座和摩羯座則在事業上比較不順，無法按照往常的習慣做事。

1、雙子座：容易給自己施壓

雙子座是典型的急性子，個性非常坦率正直，從來不懂得拐彎抹角，也不會隱藏自己的情緒，所以生活中一有不順心的事情，就很容易會對自己施壓。在2022年雙子座面對的處境並不會很糟糕，但你們卻常常把事情想得很嚴重，其實你們只需要把注意力集中，靠著自己的努力就能夠克服難關。

2、獅子座：職場工作陷入低谷

獅子座的個性比較暴躁，很在乎工作效率，最不喜歡和拖拖拉拉的人共事。2022年獅子座會被許多麻煩事纏身，平時講求快狠準的你們突然遇到阻礙，就會變得有些手忙腳亂、腦袋一團混亂，不知道該從哪裡開始下手，因此明年你們在職場工作上很容易陷入低潮期，但只要保持冷靜、理性處理，就能夠走出低潮。

3、摩羯座：事業上的問題比較多

摩羯座的事業心很重，喜歡把事情安排得井井有條，且會嚴格按照計畫表做事；但在2022年所有事情都變得不順，很容易遇到麻煩事，尤其事業上的問題會比較多，讓摩羯座常常感到擔憂不安，更重要的是，這樣的狀況不知道會維持多久，因此你們就會感到十分焦慮，希望這樣的衰運可以趕快結束。