原本預估至少需要2到4周復原期的今年選秀探花騎士前鋒莫布利，竟然只休兵12天就提前傷癒復出，更拿13分、9籃板、3助攻與4火鍋，幫助騎士28日以105比92力退作客的魔術，總算中止最近5連敗，東區排名升到第9，也讓魔術苦吞6連敗。

季初就交出優異表現，成為本季年度最佳新人頭號熱門的莫布利，卻在16日出戰塞爾提克時，不慎造成右手肘扭傷，當時預估他至少要2到4周才可回歸，沒想到頂著20歲年輕身體，他僅缺席12天、4場比賽就告傷癒復出，更先發上陣。

有了莫布利提前傷癒復出激勵，騎士整場比賽都壓著魔術打，加蘭貢獻全場最高26分，外加10助攻、4籃板，馬爾卡寧20分、5籃板，賈瑞特艾倫也有19分、11籃板的雙十演出，歐斯曼10分、6籃板，目前騎士跟七六人、塞爾提克並列東區第9。

至於苦吞6連敗的魔術，先發五人得分全都上雙，溫戴爾卡特19分、11籃板表現最佳，羅賓羅培茲13分，法蘭茲華格納12分、8籃板，蓋瑞哈里斯11分，薩格斯10分、3助攻與4抄截，魔術目前4勝17敗，已經成為東區墊底球隊。