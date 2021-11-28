年底四大公投決戰，宣講活動遍地開花，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九、中廣董事長趙少康多次不同台，遭質疑黨中央與戰鬥藍分裂。對此，朱立倫反嗆，國民黨就是分進合擊，認為很多媒體預設立場，故意製造矛盾和國民黨內對立「窮極無聊！」

朱立倫今到台北市北投市場宣講前指出，很多媒體有預設立場，故意製造矛盾，昨天就是分進合擊，黨慶活動昨天光台北市就有12場，總共有幾百場黨慶活動，不是黨中央舉辦的，怎麼可能每一場都邀請主席、馬前總統、趙董事長？這是不可能的，這是各地舉辦的活動。

朱立倫表示，今天公投的宣講在全台灣也有幾百場，大家分進合擊，而「總會合」的時候是1212跟1217，不要再想製造任何見縫插針、任何想製造黨的對立。

他說，國民黨會在12月12日與民間團體一起在凱達格蘭大道總會師，12月17日也會在自由廣場，為了捍衛台灣的民主、公投、民生，當晚會守夜，會怎麼做請大家拭目以待。

朱立倫更怒嗆，那昨天蔡英文，如果沒有跟蘇貞昌在一起，是有意見嗎？沒有跟游錫堃在一起是有意見嗎？沒有跟賴清德在一起是搞分裂嗎？搞對抗嗎？無聊，窮極無聊。

至於外傳重啟核四公投領銜人黃士修認為，新北市長侯友宜會讓公投全線潰堤，朱說，他對個人意見不表達，但國民黨所有縣市長立場基本站在民意這方，國民黨推出2案，大家全力支持，「我每一位都溝通過」，民間團體推動2案，各地當然會有不同的意見，但基本上是尊重協助跟支持。

此外，朱立倫強調，對於核四立場有兩大基礎，沒有核安就沒有核電、中央政府要積極處理核廢，為了確保台灣經濟的發展，現階段還是必須要核電，重啟核四只是為了保障不缺電、確保能源供應的一項備案、一項基礎。