由女星林心如製作主演的懸疑影集《華燈初上》，26日在Netflix上映就已登上亞軍寶座，在網上掀起不少討論，該戲不只集結總製作人兼女主角林心如，楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、謝欣穎、劉品言等大咖，就連林心如老公霍建華也客串演受刑犯，以行動力挺，霍建華低調曬恩愛更是閃瞎全網。

霍建華分別在2018年、2019年推出電視劇《如懿傳》、《築夢情緣》後，就沒再接戲，不過在林心如推出的新戲《華燈初上》中，霍建華則悄悄客串演受刑犯，在第8集中，楊謹華到監獄探望服刑的霍建華，兩人隔著玻璃、透過電話對話，霍建華對楊謹華說：「姐，我的人生是妳給的，要不是妳，我這條命早就沒了。」霍建華和楊謹華的演技和高顏值都沒話說，讓網友看得超過癮。

雖然霍建華已許久沒出現在螢光幕，保養有術的他，一雙電眼和高顏值依舊吸睛，而霍建華一現身就引發網友熱議，微博還以「霍建華客串林心如新劇」登上熱搜榜，可見話題超夯，儘管夫妻沒有同場飆戲，不過霍建華以實際行動力挺林心如，低調曬恩愛早已閃瞎全網。

霍建華客串《華燈初上》引發路網討論。（圖／取材自微博）

林心如身兼影集《華燈初上》總製作人與女主角。（圖／本報系資料照片）

《華燈初上》上線短短2天就拿下排行榜亞軍寶座，身為總監制和主演的林心如，昨在臉書開心發文：「上映第二天 看了嗎？跟我說說吧 好看嗎？#華燈初上 #一次8集看完真過癮 #是不是已經在期待第二部」，字裡行間藏不住作品拿下亮眼成績的好心情。