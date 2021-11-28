昨天傍晚，「T1聯盟開幕戰」在天母體育館熱鬧開打，立法委員費鴻泰、蔣萬安和林奕華受到主場軍總經理哈孝遠的邀請，一起參加這場體育活動，用實際行動挺藍球運動；費鴻泰呼籲，全新職籃聯盟熱烈開賽，台灣籃球邁入「雙職籃」時代；也讓台灣籃球擁有更多發揮的空間，市場有更多競合，造就球員成長與產業蓬勃，更造福廣大的球迷。

費鴻泰說，這個周末夜，彷彿回到大學時代的球賽現場，感覺實在很好。開幕戰由台啤英熊主場迎戰全家海神，球隊成員們都專注、拚勁、不留一手，我們一同為運動員們加油打氣，為體育界喝采。