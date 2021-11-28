台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒28日到龍井參加活動，他接受媒體訪問時有感而發表示，補選應回歸聚焦選區需求，討論候選人能夠為地方做什麼，而非操作批鬥謾罵，人民看得很厭煩。至於婦產科醫師出身的林靜儀被妙喻「註生娘娘」，對此，顏笑而不答。

投入補選至今是否看見地方迫切需求？對此顏寬恒表示，自己落選2年，沒有擔任立委仍持續關心地方事及民眾心聲。他也有感而發說，執政黨不斷抹黑造謠攻擊他，其實人民看得很厭煩，「媒體風向帶往政黨對決，至今無法進入實質討論，檢視候選人能為地方做什麼？」

行政院長蘇貞昌在公投說明會秀出顏寬恒在立院灑麵粉杯葛議事照片。對此顏寬恒回應，行政力量、國家機器在這場選舉鑿痕之深大家都很清楚，不關心政治的婆媽都知道，「執政黨不摧毀、拿回台中第二選區，誓不甘願，民眾終究會看不過去，相信有是非。」

顏寬恒也回擊說，在立院攻防，大家很清楚翻桌、打人、推擠、潑水、砸水球，民進黨才是始祖。陳其邁擔任立委時曾粗暴潑水，還以台語爆粗口嗆官員說「我恁爸爸啦！」我是要拿什麼來比雞腿？人不要臉天下無敵。

針對蔡英文在公投說明會為林靜儀拉票，對此顏寬恒質疑，蔡總統是否附和林靜儀的謬論「10點後早點去睡，一方面解決缺電問題，二方面解決少子女化問題」，難道重回農業時代？至於蔡稱生育率要靠林靜儀，市議員陳世凱也妙喻「註生娘娘」，對此，顏笑而不答。