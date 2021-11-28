區塊鏈技術在台灣，走出加密貨幣、虛擬商品，大步邁向農業應用，甫獲2021年十大傑出青年的青農魏瑞廷2018年初導入區塊鏈與IoT設備，開發出全球首創區塊鏈稻米溯源《池上禾穀坊》，已將池上米銷售至美國、香港、新加坡等地，近期準備進軍澳洲市場。

區塊鏈企業奧丁丁集團是《池上禾穀坊》技術開發協助者，善用區塊鏈具透明性（Transparency）、可溯源（Traceability）、不可竄改（Immutability）等特性，應用在重視生產歷程的農業與食品業尤為契合。魏瑞廷表示，「區塊鏈讓傳統稻米產業找到轉型新契機，解決我們所遭遇的問題，它的透明忠實呈現，讓產品很快被消費者接受，同時也找到屬於品牌的忠實受眾。」

奧丁丁於2017年推出區塊鏈溯源系統OwlChain，開放生產者、檢驗端串接為節點，透過區塊鏈不可竄改、透明、可溯源等特性，打造區塊鏈溯源履歷，迄今全台已累積數十家品牌導入應用，如：全球首創區塊鏈稻米溯源《池上禾穀坊》、全球首創區塊鏈香菇溯源《永在林業》、《偉耘有機農場》南澳豆、《一凡茶作》多款茶葉、《奕利的店》老菜脯、《員崇果園》有機百香果、《大百吉商號》泰源幽谷獼米、《檸檬森林》玉翡翠檸檬、《祥銓農創》沉香、《興瑞農場》有機牛奶文旦、《純青農場》有機黃豆、黑芝麻及紅豆等各式農糧食品。

奧丁丁國際業務開發經理陶佩君表示，觀察到這幾年愈來愈多生產者投身數位轉型，對區塊鏈等新科技接受度日漸提升，區塊鏈溯源履歷的意義，不再停留於提供消費者驗證產品資訊，更成為許多農友建立自身品牌差異化的選擇。區塊鏈的高信賴度紀錄空間，讓許多農友積極透過詳實記錄與搭配物聯網設備，展顯生產流程的品質及對環境與食安議題的付出，農友以影像、數據大幅提升品牌及產品信賴度，拉近與消費者的距離，更透過科技數位化田間管理，減少人力及紙本作業，效率化生產流程。