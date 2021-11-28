高雄市1名梁姓男子因失業找不到工作，靠著1支萬能鑰匙偷遍林園、前鎮和鳳山一帶的娃娃機台；11月初，梁嫌重施故技，在小港區偷竊2處娃娃機台的公仔，台主怒報警，警方循線查出是慣竊梁嫌所為，25日將他逮捕，並在屋內起出還來不及變賣的30個海賊王公仔，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，11月2日深夜，位於小港區漢民路1家娃娃機台的吳姓台主怒氣難抑至漢民派出所報案，吳男指稱店裡的各機台內的海賊王公仔共30盒遭竊賊竊走，損失約1萬2000元；11月9日晚間，位於康莊路的劉姓台主前來報案，表示海賊王公仔遭人竊走，損失約5400元。

警方調閱監視畫面追查，發現竊賊先騎車至犯案地點附近，偷竊他人放在騎樓下未上鎖的單車後，騎單車進入娃娃機店內，以萬能鑰匙偷走機台內的公仔，警方根據竊賊的身影及機車車號追查，查出是偷騙鳳山、前鎮和林園一帶的25歲慣竊梁嫌所為。

警方於25日掌握梁嫌返回小港區住處將他逮捕，並在屋內起出尚未變賣的30盒海賊王公仔，梁嫌百口莫辯，訊後被依竊盜罪送辦。