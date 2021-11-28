移民署北區事務大隊台北服務站為積極擴大多元文化交流，與台北市原住民族部落大學共同辦理「新住民多元文化活動」，日前邀請近60名新住民共同參與，透過原住民部落大學講師李美花，放新住民體驗原住民族傳統服飾，新住民們都大開眼界，同時親自試穿賽德克族及撒奇萊雅族的服飾文化，感覺很新鮮有趣，同時拿起手機自拍留念。

李美花解說「阿美族給已婚婦女戴的叫大花冠、給未婚少女戴的叫做小花冠」、「泰雅族的服飾以紅色為主，象徵積極進取的生命力」。新住民們還能「看得見、摸得到」實體服飾，個個都聚精會神地聆聽有趣的原民文化。

李美花強調，南投的九族文化村，意味早期有9個原民族群，但正名後變成16個族群，有各自的語言及文化習俗，像電影「賽德克･巴萊」的賽德克族，是從泰雅族分出來的，撒奇萊雅族則是從阿美族分出來的；原民以前穿的是披掛式服裝，接觸到外來文化後，便融合改穿袍子樣式的改良服飾，有兼容並蓄的創造力。

現場有來自越、印、泰、緬甸、菲律賓、中國大陸等地區的新住民，穿上代表母國的服飾，與李美花講師帶來的原住民族服飾相互輝映、相映成趣。

台北市服務站表示，台灣是一個多元移民社會，藉由辦理「新住民多元文化活動」，讓新住民朋友感受台灣多元文化的面貌，透過與原住民文化的交流，更能體驗到不同文化碰撞出的燦爛火花，讓台灣成為充滿珍貴人文資源的寶島。