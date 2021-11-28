南非最新變種病毒Omicron來勢洶洶，傳播速度更勝Delta，且重症與死亡率不明，歐美部分國家已禁止來自非洲八國的航班，對此胸腔重症科醫師蘇一峰呼籲，國人至少要打一劑疫苗，讓抵抗力有最低保障，他也分析分長者不打疫苗的2大原因，其中打疫苗致死卻都說是慢性病害的，認定過程不透明，更讓老人怕到不敢打疫苗。

蘇一峰今天在臉書指出，平常看門診時，遇到沒打疫苗的長者都會多問一句「為何不打疫苗？」，從長者與家屬的回答，可以歸納出不打疫苗有2大原因，第一，台灣目前疫情每天都加零，本土沒有疫情何必打疫苗；第二是打疫苗的死亡人數多，把長輩嚇到不敢打，怕打了疫苗會死，且政府對於疫苗死亡事件的結論都是慢性病害的，與疫苗無關。

蘇一峰表示，第二個原因是超多長者不打疫苗的主因，佔了一半以上，指疫苗致死認定不透明，更加深了長者不打疫苗的心。

蘇一峰表示，台灣有三成長者堅持不打疫苗，但現在變種病毒要來，再不打真的需要小心，雖然目前的新冠疫苗副作用確實比過去傳統疫苗多很多，長者打完出問題，也怕被判定都是慢性病的問題。因此他建議至少打一劑mRNA疫苗，既能降低重大副作用機會，抵抗力也有最低保障。

對此，網友紛紛留言：「一直分析討論疫苗好壞、比較及副作用，講到最後就是不打比較安全，超多人」、「台灣怕死的超多」、「不透明當然不信任」、「有不少病人告訴我，因為有慢性病，所以接種處的問診醫生叫他不要打」，也有人說「結果20-29歲有心肌炎副作用的族群施打率最高，身邊老人打mRNA幾乎都沒副作用」。