因應新型變異株Omicron，中央流行疫情指揮中心日前宣布重新將6個國列為重點高風險國家，重啟強制集中檢疫，指揮官陳時中表示，為因應新病毒，除了境外，同樣著手整備，萬一境內感染，新型病毒確診者就到集中檢疫所隔離，現在已請醫福會要保留集中檢疫所量能。

指揮中心日前宣布11月29日零時起，自南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等六國抵台者，一率入住集中檢疫所14天。面對新變種病毒，集中檢疫所量能是否足夠？

指揮中心指揮官陳時中今出席消基會中醫醫療與養生保健論壇，在「台灣防疫」專題演講中報告最新空房率，截至11月25日為止，集檢所及防疫旅館空房率分別還有近五成、近四成。

陳時中說，集中檢疫所是隔離及輕症分流的重要量能，他已指示醫福會要保留量能。

醫福會執行長王必勝表示，昨天為了因應變異株已經開了緊急會議，預作盤整，針對目前已經訂好的房間不會再去調整，但剩下的房間數必須要再額外空出來。

王必勝表示，原本春節專案有預計保留一到兩成，現在希望增加空房數，且北中南都希望擴大，以因應未來高風險國家會變多，或是萬一出現本土感染，集中檢疫所就會提供給輕症者作為隔離之用。