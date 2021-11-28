「重啟核四」公投領銜人黃士修今日表示，「重啟核四」公投支持民調，台北市已急起直追，近日已打平，但新北市卻大逆轉導致落後。重啟核四公投若因新北市而導致沒過，對新北市長侯友宜的連任，或2024年總統選舉，都是不利的影響。

日前傳出黃士修在藍營內部群組點名，侯友宜的立場會讓公投全線潰堤。黃士修今日再度表示，根據近日美麗島電子報民調顯示，新北市是公投案的最大破口，3月份的民調顯示，新北市支持核四者多，台北市少，但經過8個月，新北市卻大逆轉，台北市反而追上，恐與市長表態有關。

黃士修說，台北市長柯文哲雖然反核四，但也指出現在沒有不蓋核四的配套措施，所以台北市重啟核四民調已經打平。侯友宜沒有反對，但卻對核四表達有疑慮，導致新北市中間偏綠的民眾積極表態，產生大破口。

黃士修表示，若這次公投，因為新北市的關係導致失敗，那就會成為歷史上的一筆。這不管對侯友宜在2022年新北市長選舉，或是2024年總統選舉，不論侯是否有志參選，都是不利的影響。

黃士修說，不論是為了國家公義，或是個人政治前途，侯友宜都應該對核四表態，拿出科學理性的看法。有關核廢料的問題，已多次強調，國內外都有相關技術可以處理。

黃士修表示，可以在此保證，新北市絕不會因為核廢料的問題而困擾侯友宜，也希望侯友宜能夠更說得更清楚，所謂核廢料要處理，是想要怎麼處理？自己都有能力能夠回答及保證。

黃士修指出，不少藍營內部反應，相較民進黨，國民黨的縣市長對於公投案比較不積極，並認為這是行政中立的表現，這雖然也合理，但民進黨不論政務官或是縣市長，比方說桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁都已經「撩下去」，藍營地方首長恐怕「太中立」。

黃士修說，國民黨的縣市長至少也要出來提醒民眾1218公投，以及台灣將面臨缺電、漲電價、空污等疑慮，讓民眾自己去做選擇。藍營首長可不必跳進公投戰場，但至少要去說明，公投對民眾有何影響。