感恩節假期美國至少發生36起槍案，明尼蘇達州1名青少年與朋友拍攝社群媒體影片時，誤殺1名5歲男童，賓州費城郊區也有1名男子吃感恩節大餐時遭流彈波及喪命。

法新社報導，在明尼蘇達州布魯克林公園市（Brooklyn Park），警方在臉書貼文上說，25日感恩節當天，1名13歲少年和朋友在1間房子裡拍攝影片時開槍，人在現場的5歲男童遭子彈射中喪命。

警方表示，初步調查發現這是意外，但13歲少年已經被捕，被關押在少年觀護所。

受害者和開槍的少年姓名都沒有公布。

喬治亞州亞特蘭大郊區南富爾頓（South Fulton）也有1名5歲女童在槍案中喪生。家人告訴美國廣播公司（ABC）地方合作電視台WSB-TV，有孩子碰撞到一把擱置在椅子上的槍，槍枝走火，子彈射中女童胸膛。

她的父親連忙抱她上救護車送醫救治，但女童不久後即告不治。

第3起事件則發生在費城，25歲男子穆帝朱瑪（Edilberto Pelaez Moctezuma）和家人吃感恩節大餐時，遭流彈射中。

警方表示，開槍的19歲男子克拉克（Kevon Clarke）被控殺人。警方說，案發前，克拉克與女友被要求離開附近一間房子舉辦的聚會，進而與人發生糾紛，期間發生槍擊事件。警方認定，讓穆帝朱瑪喪命的流彈來自克拉克手上那把槍。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站，感恩節全美至少發生36起槍擊案。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1101128