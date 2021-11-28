大陸江蘇1處高樓社區近日有低樓層的住戶抱怨，樓上經常隨意拋下物品，舉凡食物殘渣、紙屑都有，離譜的是還有排泄物，排泄物甚至砸向住戶陽台棚子，最後報警；警方查出肇事者是1名住在26樓的18歲女子，女子辯稱因與男友父親同住，不敢1人到房間外如廁，才會將排泄物往窗外丟，誇張說詞已遭警方送辦。

根據《現代快報》報導，大陸江蘇常州一處社區住戶今年9月初報警稱大樓上方竟「從天而降」污穢物，直接將住戶院子的玻璃棚子沾上整片汙穢，住戶指稱去年開始就不斷有人自高樓拋物體下來，有時候是吃剩的瓜皮，有時是紙屑，更可惡的是排泄物，如今樓下的住戶已不敢在陽台曬物品，深怕被排泄物砸中。

原本管委會想自行處理，但是高樓樓層多，又沒有人願意承認此事，裝了監視器後讓丟東西的惡行停止了一段時間，沒想到近日又開始出現該行為，讓管委會不得不報警處理。

警方獲報後展開調查，總算查出兇手是1名住在第26樓、年僅18歲的女子，女子遭逮後說因為他與男友、男友的父親住在一起，男友平日上班時她1人與男友父親獨處，因為不夠熟識竟不敢到房間外的廁所如廁，因此在房間將排泄物用袋子裝好後就直接往窗外丟，目前女子已被警方帶回偵訊。