台灣超商林立，服務項目多元化。不過有一名女網友發現，7-11超商的招牌下方，還多了一個「糖果」圖案的招牌，令她十分不解，並將其PO上網尋求解答，有內行網友說，這個招牌表示「該門市設有糖果專區」，不過目前全台只有3間門市有該服務。

原PO日前於《7-11全家 各超商新品資訊共享》指出，出遊時經過一家7-11，除了斗大的「7-ELEVEN」招牌，還有熟悉的廁所、ATM及餐飲標誌，下方又多了一個「博客來」和「糖果」的符號，她看了一頭霧水，「博客來是有賣書的，但紅色糖果圖案是什麼意思呢？」

圖為7-11博源門市的新型態服務「糖果轉轉樂」。（圖／翻攝自Big 7 博源門市）

圖文曝光後，引發網友紛紛留言解答，「我覺得是那應該是加熱服務」、「不給糖就搗蛋？」、「是有設零食部嗎？」、「糖果屋」、「有糖果專區」、「有專賣糖果的」、「菓子屋，賣糖果的」、「小七真的好厲害，什麼都有」，原PO也補充說，該門市位於龍潭的神龍路和龍華路上。

另外，知情人透露，該圖是代表門市內有販賣糖果，為7-11的新型態服務「轉轉糖果」，又被稱為「糖果屋」，民眾只要投幣後，像轉扭蛋般扭轉機關，就會有糖果從上方掉落，不過該服務目前僅限於全台3間門市，包括同華門市、市鑫門市及博源門市。