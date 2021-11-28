65歲馮女26日凌晨陳屍在自家，先生凌晨3時返家時，發現太太失去生命跡象，送醫院急救後宣告不治。馮女家屬原以為是前幾天疫苗惹得禍，後經經相驗、調閱監視器，發現案發當下有名小偷當時在房屋內，警方抽絲剝繭發現是租客劉男犯案，訊後將劉嫌依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。

據了解，馮女有高血壓，糖尿病史，前幾日曾施打疫苗，26日凌晨不明原因陳屍家中，死者丈夫於26日凌晨三時許返家發現馮女失去生命跡象，立即報警送醫，家屬原以為是自身疾病造成，警方獲報死亡案後依規定處理。

未料，醫院行政相驗時，警方發現異常處，經提問醫師後啟動偵查，並擴大調閱沿途監視器，發現5樓租客劉男事發當下在6樓房東屋內，且劉男離開現場時挾帶死者屋內枕頭，將枕頭放於背包中，再騎乘機車至三重光復路上丟棄在路旁的垃圾堆，又去當鋪欲典當來路不明的手鐲及玉飾換取現金。

警方表示，經擴大調閱監視器，發現承租五樓套房的劉姓租客於該日凌晨爬窗進入死者家中多次，劉男見警方詢問時言詞閃爍，警方研判案情不單純，旋即組成專案小組，連夜報請檢察官核發拘票、搜索票，經警方不斷抽絲剝繭釐清案情，終於突破犯嫌心防坦承犯案。

訊問中，劉嫌言詞閃爍，後經警方不斷抽絲剝繭，方才突破犯嫌心防坦承謀財害命，警方詢問劉嫌後將依強盜、殺人、毒品罪嫌移送。